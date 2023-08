Business news: Cina, Xi esorta a potenziare ricerca scientifica per autosufficienza tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziare la ricerca scientifica di base è "imperativo" per la Cina ai fini dell'autosufficienza tecnologica. È quanto si legge in un articolo scritto dal presidente Xi Jinping per la rivista edita dal Partito comunista "Qiushi", mentre s'intensifica la competizione con gli Stati Uniti nel campo dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, dell'aerospazio e delle biotecnologie. Xi ha invocato un costante aumento dei finanziamenti al settore della ricerca e dello sviluppo, cui la Cina ha destinato 419 miliardi di dollari solo nel 2022. Una cifra, questa, che ha rappresentato un aumento del 10,4 per cento su base annua e il 2,55 per cento del Prodotto interno lordo nazionale (Pil), stando ai dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) cinese. Nell'articolo, Xi evidenzia inoltre l'esigenza di rafforzare la cooperazione tra istituti di ricerca, università e aziende, allo scopo di "adoperarsi per una soluzione tempestiva dei principali problemi emersi nel campo della ricerca di base". Il tutto senza escludere la cooperazione con enti internazionali, ritenuta dal presidente cinese "più necessaria che mai" per affrontare "i problemi di sviluppo con cui l'umanità è messa a confronto". Pertanto, Pechino "espanderà e approfondirà la ricerca scientifica congiunta tra la Cina e i Paesi esteri su questioni dalla risonanza globale, come il cambiamento climatico, la sicurezza energetica, la biosicurezza e l'aerospazio". (Cip)