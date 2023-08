Algeria-Francia: presidente Tebboune, visita a Parigi è “ancora in programma”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente dell’Algeria in Francia è “ancora prevista” ma dipende “dai programmi dell’Eliseo”. È quanto dichiarato dallo stesso Tebboune in un’intervista rilasciata ai media locali e diffusa sulla pagina Facebook della presidenza algerina. "Stiamo aspettando il programma di questa visita dalla presidenza francese. È ancora prevista", ha detto il capo dello Stato algerino. La visita, inizialmente prevista per l'inizio di maggio, è stata poi posticipata e non è stata fissata una nuova data. Dal 13 al 17 giugno, invece, Tebboune si è recato in Russia dove è stato ricevuto dal presidente russo Vladimir Putin.(Ala)