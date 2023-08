Ponte Stretto: Germanà (Lega), Bonelli senza vergogna, chiarisca su soldi Soumahoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bonelli non conosce vergogna: pensi o, ancora meglio, chiarisca la scandalosa faccenda delle retribuzioni mancate dalla Coop del suo pupillo Soumahoro. Il co-portavoce di Europa verde è fin troppo noto per le sue critiche - irricevibili - nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e per prendere posizioni solo per andare contro Salvini, ma se c'è qualcosa di vergognoso è l'omertà che il deputato di Alleanza verdi e sinistra riserva ai fatti legati all'esperta di spese, specializzata in accoglienza e shopping di lusso". Lo afferma in una nota Nino Germanà, vicepresidente del gruppo Lega al Senato e segretario in commissione Lavori pubblici a palazzo Madama.(Com)