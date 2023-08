© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono troppi i delinquenti, un solo Centro in Lombardia per i rimpatri non basta. Presenterò un'interpellanza al Ministro degli Interni Piantedosi, affinché si trovi un altro Centro nella nostra regione adibito alle espulsioni”. Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando la vicenda della coppia rapinata da un marocchino irregolare, ieri mattina in via Dezza a Milano. (Com)