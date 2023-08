Russia: M5s, a Navalny condanna ingiusta, regime sempre più repressivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanniamo con fermezza la sentenza pronunciata ieri in Russia contro il dissidente politico Alexei Navalny, condannato a 19 anni di carcere per attività legittime e pacifiche. Una sentenza ingiusta, emessa senza rispettare le regole procedurali garantite dal diritto internazionale, che conferma come la Russia di Putin sia ormai un regime che reprime sempre più duramente la libertà di espressione e di dissenso. Chiediamo la scarcerazione di Navalny e di tutti gli altri dissidenti politici ingiustamente detenuti, a partire da quelli che si sono pubblicamente espressi contro la guerra di aggressione russa all'Ucraina". Lo dichiarano i parlamentari M5s delle commissioni Esteri di Camera e Senato.(Rin)