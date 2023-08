© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione del confine con la Svizzera a Galbiate in provincia di Lecco a causa di un veicolo ribaltato nella galleria Monte Barro. Sul posto il personale delle Forze dell'Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.(Com)