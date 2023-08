Strage Bologna: De Angelis, conosco la verità, ex Nar non c'entrano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma come i martiri cristiani io non accetterò mai di rinnegare la verità per salvarmi dai leoni - attacca ancora l'ex parlamentare -. Posso dimostrare a chiunque abbia un'intelligenza media e un minimo di onestà intellettuale che Fioravanti, Mambro e Ciavardini non c'entrano nulla con la strage. Dire chi è responsabile non spetta a me, anche se ritengo di avere le idee chiarissime in merito nonché su chi, da più di 40 anni, sia responsabile dei depistaggi. Mi limito a dire che chi, ogni anno e con toni da crociata, grida al sacrilegio se qualcuno chiede approfondimenti sulla questione ha sicuramente qualcosa da nascondere. A me, con questo ignobile castello di menzogne, hanno tolto la serenità, gli affetti e una parte fondamentale della vita. Non riusciranno a farmi rinunciare a proclamare la verità. Costi quel che costi". Infine, De Angelis invita a rilanciare il suo pensiero. "A questo post non basta mettere un 'mi piace' - conclude - dovete rilanciarlo e condividerlo, altrimenti hanno vinto loro, gli apostoli della menzogna". Marcello De Angelis, è stato nominato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, capo della comunicazione. E come altri dello staff, ha lavorato anche nella Croce Rossa di cui lo stesso Rocca è stato presidente. Inoltre, è stato anche deputato e senatore. In gioventù, De Angelis, ha militato in gruppi di estrema destra. (Rer)