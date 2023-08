Business news: Taiwan, fatturato MediaTek cala del 37 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei semiconduttori taiwanese MediaTek ha registrato un crollo del fatturato del 37 per cento su base annua nel secondo trimestre. Lo riporta il quotidiano "Taiwan News", precisando che i ricavi consolidati nel periodo si sono attestati a 3,12 miliardi di dollari e rappresentano un incremento del 2,6 per cento da gennaio a marzo. MediaTek ha attribuito l'aumento su base trimestrale al miglioramento della domanda nel comparto dell'elettronica di consumo, mentre il calo su base annua è stato motivato con gli aggiustamenti delle scorte determinati dal complessivo indebolimento della domanda. L'utile lordo generato da aprile a giugno si è attestato a 1,48 miliardi di dollari, in aumento dell'1,6 per cento su base trimestrale ma in calo di 39,2 punti percentuali su base annua. Contestualmente, l'utile netto è stato di 508 milioni nel secondo trimestre, in calo del 5,4 per cento su base trimestrale e del 54,9 per cento su base annua. (Cip)