Business news: India, Foxconn stipula lettera d'intenti per stabilimento nel Tamil Nadu

- Il colosso dei semiconduttori taiwanese Foxconn ha stipulato con l'amministrazione dello Stato del Tamil Nadu, nell'India meridionale, una lettera d'intenti per la costruzione di una fabbrica di componenti mobili. Lo ha annunciato l'agenzia del Tamil Nadu per la promozione degli investimenti su Twitter, precisando che Foxconn investirà circa 195 milioni di dollari nel distretto di Kanchipuram. L'investimento potrebbe generare circa seimila posti di lavoro nel distretto, precisa l'agenzia. Foxconn gestisce già un impianto di assemblaggio nei pressi della capitale del Tamil Nadu, Chennai, che dà lavoro a oltre 35 mila persone e produce componenti per gli iPhone prodotti dal colosso statunitense Apple. (Cip)