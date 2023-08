Business news: auto, utili netti Toyota aumentati del 78 per cento nel trimestre aprile-giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica giapponese Toyota Motor ha registrato un aumento dell’utile netto del 78 per cento su base annua nei tre mesi terminati a giugno, il primo trimestre dell’anno fiscale 2024. L’utile netto ha raggiunto 1.310 miliardi di yen, pari a 9,2 miliardi di dollari, spinto dalle robuste vendite e dalla debolezza dello yen. Le vendite sono aumentate del 24,2 per cento (10.500 miliardi di yen) e l’utile operativo del 93,7 per cento (1.120 miliardi di yen). La compagnia ha mantenuto invariate le previsioni sui profitti per l’intero anno: dovrebbero aumentare del 5,2 per cento, arrivando a 2.580 miliardi di yen, mentre le vendite dovrebbero raggiungere 38 miliardi di yen, con un aumento del 2,3 per cento. (Git)