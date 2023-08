Ponte Stretto: Carrà (Lega), Bonelli pensi a soldi pubblici stanziati per accoglienza migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bonelli è ossessionato dal ministro Matteo Salvini. Assurdo come non perda occasione per attaccare chi ha sbloccato il Paese e interventi fondamentali per la sua crescita, a partire proprio dal Ponte sullo Stretto che, con buona pace dell'esponente di Avs, è fondamentale per Calabria e Sicilia. Vuole davvero parlare di soldi? Ci parli di quelli pubblici, stanziati per l'accoglienza migranti, che si sarebbero trasformati in borsette di lusso in casa della famiglia del suo candidato Soumahoro. Strano che siano gli unici soldi pubblici di cui Bonelli non parli. Mai". Lo dichiara il deputato siciliano della Lega, Anastasio Carrà. (Rin)