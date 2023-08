Migranti: Nevi-Battilocchio, interrogazione FI a governo su respingimenti Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il flusso migratorio in arrivo in Italia - concludono i parlamentari - deve diminuire e poi deve essere gestito in Europa, coniugando sicurezza e umanità. Certamente questo è possibile solo con l’aiuto dei grandi paesi europei, a cominciare da Francia e Germania. Spesso i migranti che giungono in Italia, desiderano in realtà spostarsi in altri Paesi d'Europa. Respingerli nottetempo alla frontiera, anche con la forza dell’esercito, non solo è disumano, ma non rappresenta una soluzione adeguata. Soprattutto è incredibile se lo fa un grande Paese come la Francia che, spesso, ha raccomandato ad altri il contrario di quello fa. Non possiamo scaricare sulle nostre regioni, a cominciare da Piemonte e Liguria, la gestione di persone (anche donne e bambini) che vengono respinte e che si ritrovano a vagare nelle città senza una dimora, spesso anche in condizioni igieniche molto precarie. L'Europa dei popoli e non solo dei mercati è di questo che deve occuparsi". (Com)