Russia: Centro di controllo per la difesa nazionale, drone Usa intercettato sul Mar Nero

- Un caccia russo Su-30 si è alzato in volo dopo che è stato rilevato un drone da ricognizione dell’aeronautica statunitense sulle acque del Mar Nero. Lo ha reso noto il Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa. Il drone, secondo il Centro di controllo, è di tipo MQ-9A Reaper. "Al fine di identificare un bersaglio aereo e prevenire la violazione del confine di Stato della Federazione Russa, è stato portato in volo un caccia Su-30 delle forze di difesa aerea in servizio. L'equipaggio del caccia russo ha identificato l'obiettivo aereo come un drone MQ -9 da ricognizione Reaper della Us Air Force", si legge in una nota dell’autorità russa. Il volo del caccia russo, viene infine precisato, è stato effettuato in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo nel rispetto delle misure di sicurezza. L'MQ-9 Reaper è un drone da ricognizione e attacco con un'apertura alare di 20 metri, un peso massimo di 4,7 tonnellate e un'autonomia di 27 ore. Il drone è in grado di trasportare missili guidati Hellfire.(Rum)