Lavoro: Coldiretti Latina, in prima linea contro caporalato e per tutelare aziende oneste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti Latina "è da sempre in prima linea per la lotta al caporalato ed è l'unica organizzazione datoriale ad aver sostenuto la legge 199 del 2016 per il contrasto allo sfruttamento in agricoltura e la clausola sulla condizionalità sociale". Lo dichiara in una nota il presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili. "Bisogna fare attenzione però, a non criminalizzare il mondo agricolo - prosegue Pili - solo perché è l'anello più debole. Il caporalato è un reato spregevole ai danni di lavoratori che difendiamo, così come difendiamo la quasi totalità di aziende oneste, che mai si sono prestate a queste pratiche abusive di lavoro sommerso. Il mondo agricolo ha bisogno di trasparenza su tutta la filiera agroalimentare, dal produttore alla grande distribuzione". (segue) (Com)