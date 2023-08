Latina: Tiero (Fd'I), Spazio attivo, giovani e innovazione al servizio delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio attivo Latina è un luogo di incontro e di contatto tra Regione e cittadini, in cui sono disponibili in modo unificato i servizi regionali in materia di Europa, imprese, startup, formazione, orientamento e lavoro. "Ci sono realtà che vanno pubblicizzate per l'importante contributo che danno al territorio in termini di conoscenze, innovazione e opportunità di crescita. Spazio Attivo Latina è un luogo di incontro e di contatto tra Regione e cittadini, in cui sono disponibili in modo unificato i servizi regionali in materia di Europa, imprese, startup, formazione, orientamento e lavoro. Sono anche disponibili servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese, servizi di assistenza agli enti locali e di networking". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio di Fd'I Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico. "In un unico punto possono essere offerti servizi a imprese e cittadini, in materia di startup, FabLab, formazione, orientamento e lavoro, in modo da razionalizzare l'offerta a favore dell'innovazione e della competitività economica. Spazio Attivo vuole essere un punto d'incontro, aperto ai territori e alla collaborazione tra enti locali, imprese, consorzi industriali, università e centri di ricerca - aggiunge Tiero -. E' mia intenzione divulgare il lavoro svolto dal team guidato dal dottor Luigi Campitelli, che ho avuto modo di incontrare nei giorni scorsi. Un servizio utile per non dire indispensabile per la crescita economica del nostro territorio. Organizzeremo un tour itinerante nella provincia per diffondere informazioni e rendere pubbliche opportunità per le nostre imprese. C'è una realtà funzionante che produce numeri importanti e che meritano di essere conosciuti da cittadini e imprese", conclude. (Com)