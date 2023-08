Ucraina: iniziati a Gedda i colloqui di pace ospitati dai sauditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui di pace per l’Ucraina ospitati a Gedda, in Arabia Saudita, sono iniziati oggi con la partecipazione di consiglieri politici di circa 40 Paesi tra cui Unione europea, Stati Uniti, Cina, India e Brasile. Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, nell’incontro di due giorni, al quale la Russia non partecipa, l’Ucraina cercherà il sostegno dei Paesi del sud del mondo nel tentativo di arrivare a una risoluzione del conflitto. L'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato questa settimana che l'incontro si concentrerà sul suo piano di pace in 10 punti che richiede il ritiro completo delle truppe russe dal territorio ucraino. Da parte statunitense, la delegazione è guidata dal consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, mentre per la Cina partecipa il rappresentante speciale del governo per gli Affari euroasiatici, Li Hui. L'incontro evidenzia la "disponibilità dell'Arabia Saudita a esercitare la sua influenza per contribuire a raggiungere una soluzione che si tradurrà in una pace permanente", ha affermato venerdì l'agenzia di stampa ufficiale saudita. L'obiettivo principale dell'incontro sarà preparare l'imminente vertice sulla pace globale che l'Ucraina auspica di tenere in autunno. Secondo l’edizione europea di "Politico”, l’Arabia Saudita informerà la Russia sui risultati dei negoziati.(Res)