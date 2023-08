Niger: M5s, governo dica che intenzioni ha per nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista della scadenza, domani, dell'ultimatum dell'Ecowas alla giunta golpista del Niger e quindi di un sempre più probabile intervento militare esterno - che speriamo sia scongiurato da un accordo politico in extremis - torniamo a chiedere al governo, ai ministri di Esteri e Difesa in particolare, quali intenzioni abbiano rispetto al nostro contingente militare di stanza nella capitale Niamey. Parigi ha annunciato che intende lasciare in Niger il suo contingente in qualsiasi caso. Roma intende fare lo stesso? La finestra temporale per evacuare i nostri militari si va restringendo di ora in ora. Tra ventiquattr'ore sulla capitale Niamey la situazione potrebbe prendere una piega irreversibile, con l'attacco delle forze armate di Nigeria, Senegal, Costa d'Avorio e Benin e il probabile intervento di Mali, Burkina Faso e mercenari russi della Wagner a difesa dei golpisti. L'Italia come intende muoversi?". Lo dichiarano i parlamentari M5s delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.(Rin)