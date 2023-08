Ucraina: Podolyak critica segretario Onu Guterres che chiedeva la fine degli attacchi su Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere presidenziale ucraino Mikhajlo Podolyak ha criticato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che aveva chiesto la fine degli attacchi con droni su Mosca. "Non ricordo se il segretario generale delle Nazioni Unite ha parlato dell'inammissibilità dell'escalation quando la Russia ha attaccato i porti ucraini di Odessa e del Danubio. Non ricordo se il signor Antonio Guterres ha rilasciato una dichiarazione contro il terrore russo su città pacifiche", ha dichiarato Podolyak attraverso un post su Twitter. "Sembra che sia così che funzionano il diritto internazionale e il diritto all'autodifesa. È così che appare l'ordine di sicurezza mondiale agli occhi delle Nazioni Unite? Con un aggressore che sta conducendo una guerra genocida alla presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e la costante persuasione a non resistergli?", ha proseguito Podolyak.(Kiu)