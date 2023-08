Roma: Trombetti (Pd), stop sfratti ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma continua senza sosta "la guerra del Governo ai poveri. Prima il taglio del contributo affitto, poi i messaggi per quello al Reddito di cittadinanza e ora continua la morsa degli sfratti. Peggiora la situazione già drammatica di tante famiglie con gli sfratti nel bel mezzo dell'estate". Lo dichiara il consigliere capitolino Pd Yuri Trombetti, presidente della commissione Patrimonio di Roma Capitale. "L'ultimo caso noto è quello nel VI Municipio della Capitale. È vergognoso privare le persone di una casa, senza aver previsto prima misure alternative di sostegno al reddito - aggiunge Trombetti -. Chiediamo, come ha già fatto il segretario del Partito democratico di Roma, Enzo Foschi, l'intervento immediato del Prefetto per bloccare gli sfratti che non fanno che appesantire una situazione intollerabile", conclude. (Com)