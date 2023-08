Carceri: a Viterbo detenuto colpisce poliziotto ferendolo con lametta, Sappe "ora basta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Somma, segretario nazionale Sappe Lazio, stigmatizza i gravi episodi ed esprime solidarietà ai poliziotti in servizio al Mammagialla: "Con questi ulteriori gravi eventi critici sale vertiginosamente il numero dei poliziotti coinvolti da detenuti senza remore in fatti gravi. Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza a tutti i colleghi del Reparto di Viterbo: ma quest'ultimo episodio deve far riflettere. Ci vuole una completa inversione di rotta nella gestione delle carceri, siamo in balia di questi facinorosi. Facciamo appello anche alle autorità politiche regionali e locali: in carcere non ci sono solo detenuti, ma ci operano umili servitori dello Stato che attualmente si sentono abbandonati dalle Istituzioni", afferma Somma. "La cosa più grave che emerge da queste giornate di follia è che nulla l'Amministrazione riesce a realizzare per eliminare queste criticità - sottolinea il segretario generale del Sappe Donato Capece -. Tale situazione di immobilismo da parte dell'amministrazione penitenziaria sta mettendo a dura prova il lavoro della Polizia Penitenziaria, tanto che come Sappe stiamo decidendo di dare vita a breve ad eclatanti azioni di protesta per manifestare il proprio disagio lavorativo". Per questo, il leader del Sappe "auspica in un celere intervento di questo Governo sulle continue aggressioni al personale oramai all'ordine del giorno". (segue) (Com)