Spagna: incendio nella regione dell’Empordà, interrotte forniture di luce e acqua

- Un vasto incendio nella regione dell’Empordà, in Catalogna, ha provocato l’interruzione delle forniture idriche e della corrente elettrica in alcuni centri abitati. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, circa 573 ettari sono già andati a fuoco. Il vento di tramontana è calato in queste ore e ha consentito l'attivazione di due velivoli aggiuntivi oltre ai 5 elicotteri già impiegati nelle operazioni di spegnimento. Circa 300 vigili del fuoco sono impegnati nell’area, coadiuvati da alcune unità inviate dalla Francia. Il fianco destro dell'incendio continua a destare preoccupazione a causa della vicinanza dei centri urbani ed in particolare della località di Llancà.(Spm)