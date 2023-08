Francia: esplosione in un edificio a Parigi provoca almeno quattro feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione avvenuta oggi al terzo e ultimo piano di un edificio in rue du Nord, nel 18mo arrondissement di Parigi, ha provocato almeno quattro feriti. Secondo le prime informazioni riportate dal quotidiano "Le Figaro", oltre cento vigili del fuoco sono stati inviati sul posto con una ventina di autopompe per contrastare il rischio di incendio e la sua propagazione. La causa dell'esplosione rimane al momento sconosciuta. Una fonte vicina al caso ha detto che potrebbe essersi trattato di un incidente domestico. Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note. (Frp)