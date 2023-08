Roma: due anziani sfrattati da casa, assessore Patrimonio "al lavoro per soluzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Due anziani, una signora di 92 anni e il figlio di 69, sono stati sfrattati e allontanati dalla loro casa a Roma, nelle scorse ore, poiché il proprietario ha deciso di rientrare nel pieno possesso del proprio immobile. Sulla vicenda il Comune di Roma è al lavoro per trovare una soluzione. Lo riferisce in una nota l'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi. "Ringraziamo i sindacati degli inquilini e il segretario del Pd romano Enzo Foschi per aver fatto conoscere in città la dolorosissima vicenda dei due anziani sfrattati e allontanati dalla loro casa nelle scorse ore - dichiara l'assessore Zevi -. Innanzitutto è bene evidenziare che non c'è stato, in questo caso, alcun tipo di disservizio da parte dell'amministrazione, poiché Roma Capitale ha sempre corrisposto regolarmente il buono casa al proprietario che, legittimamente, ha scelto di rientrare nel pieno possesso del proprio immobile. In ogni caso, quello che ci interessa - sottolinea Zevi - è cercare una soluzione amministrativa rapida che restituisca dignità a questa famiglia: già nelle prossime ore mi metterò in contatto con i diretti interessati per incontrarli e ricostruire puntualmente, assieme agli uffici competenti, la loro posizione rispetto alla graduatoria Erp, oppure per valutare un nuovo buono casa in virtù della proroga approvata recentemente dalla Giunta capitolina. Nel frattempo saranno attivate tutte le procedure di assistenza sociale, in modo da garantire una soluzione abitativa temporanea al nucleo familiare, i cui componenti pare presentino diverse fragilità, e tutto ciò che si renderà necessario. Anche e soprattutto in agosto, su indicazione del sindaco Roberto Gualtieri, lavoriamo incessantemente per non lasciare nessuno da solo", conclude l'assessore. (Rer)