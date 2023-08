Incendi: Protezione civile, domani allerta rossa in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani sarà una giornata ad altissimo rischio di incendi in quasi tutta la Sardegna, complice il forte maestrale che da giovedì sera soffia sull'isola. La direzione generale della Protezione civile regionale ha pubblicato un bollettino di previsione di pericolo estremo (codice rosso), che riguarda, in particolare, tutta la parte orientale e meridionale della Sardegna. Nel resto della regione l'allerta è arancione. In Gallura, a Olbia, il comune ha attivato il Coc-Centro operativo comunale. (Rin)