Balneari: Gasparri (FI), grillini nemici di imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Vogliono distruggere la 'Costa' e parlano a 'Caso', mi riferisco a due ignoti parlamentari grillini che si chiamano appunto Costa e Caso, che si schierano contro le imprese balneari italiane. Ne rivendico la tutela perché sono una risorsa lavorativa fondamentale per il nostro Paese. Capisco che i grillini, inventori del Reddito di cittadinanza, siano nemici delle imprese balneari, terrestri e anche spaziali. Loro hanno incoraggiato il parassitismo e hanno sottratto anche manodopera alle imprese balneari con le loro politiche demenziali che, per fortuna, il nuovo governo di centrodestra ha mandato in archivio. Difenderemo le nostre imprese del mare da tutti gli attacchi europei e nazionali. Le difenderemo dalle ottusità dei Costa e dei Caso. Che ribadisco: sono nemici della ricchezza della costa italiana e dicono sciocchezze a caso. I grillini hanno rappresentato una delle pagine più oscure della democrazia italiana e per fortuna sono ridotti a un rango sempre più marginale. Le imprese balneari possono contare sull'impegno di Forza Italia che le ha sempre tutelate. E non l'abbiamo fatto per tornaconto elettorale, visto che molti imprenditori delle nostre spiagge spesso hanno anche sbagliato le scelte elettorali. Ma noi ne difendiamo le ragioni a prescindere dal tornaconto personale. Mentre i grillini di 'Costa' o di montagna dicono sciocchezze su tutto e su tutti". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Rin)