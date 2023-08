Milano: Fontana, mi stringo a dolore famiglia Sofia, giustizia faccia suo corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel giorno dell’ultimo saluto a Sofia desidero, a nome della Giunta regionale e di tutti i lombardi, unirmi al dolore della famiglia e dei suoi cari, rivolgendo loro un forte abbraccio. Come Istituzioni, ma anche come semplici cittadini, è necessario rendere ancor più forte l’impegno per contrastare tragedie come queste”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui profili social, nel giorno del funerale, a Cologno Monzese, di Sofia Castelli. “La giustizia - scrive il governatore - ora faccia il suo corso nel rispetto di una giovane vittima incolpevole e di tutti coloro che le hanno voluto bene”. (Com)