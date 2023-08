Ucraina-Turchia: ministri Esteri a colloquio, focus su ripresa dell’iniziativa sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha discusso con l’omologo ucraino Dmitry Kuleba i possibili passi da compiere per ripristinare l'accordo per l’esportazione di cereali attraverso il Mar Nero. Lo riferisce il ministero degli Esteri turco attraverso una nota. "Oggi (5 agosto), il ministro degli Esteri Hakan Fidan ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Durante la conversazione, sono state discusse le misure che potrebbero essere prese per ripristinare l’Iniziativa del Mar Nero", si legge nel comunicato.(Kiu)