Lavoro: Coldiretti Latina, in prima linea contro caporalato e per tutelare aziende oneste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti si è sempre battuta per garantire una maggiore attenzione su caporalato, lavoro nero, ma anche usura e infiltrazioni mafiose nella ristorazione, fino al macrotema della mancata chiusura del ciclo dei rifiuti. "Lo abbiamo fatto con l'Osservatorio Agromafie - spiega il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi - per assicurare un processo di legalità che coinvolge anche le forze dell'ordine e le istituzioni, impegnate alla lotta al caporalato". Fenomeni che sono stati analizzati nell'ultimo rapporto presentato a Palazzo Rospigliosi da Coldiretti Lazio, realizzato dalla fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, in collaborazione con la Regione Lazio e il ministero della Transizione ecologica. Un documento che analizza il fenomeno dell'illegalità e criminalità nelle filiere agroalimentari e nell'ambiente delle Province del Lazio. "Dati che poi abbiamo presentato anche a Latina - conclude Picchi - elaborandoli per i nostri territori. C'è da dire che grazie al lavoro di Ismea, sappiamo precisamente i costi di produzione nella nostra regione. E questo è l'unico dato da cui si deve partire per ripristinare legalità e trasparenza. È insopportabile l'idea di sentirsi sotto accusa e poi fronteggiare un caporalato importato, che genera concorrenza sleale fondata solo sul prezzo più basso". (Com)