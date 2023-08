Reddito cittadinanza: Fratoianni (Avs), lezioncina da Santanchè proprio no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho ancora capito la ragione, più o meno segreta, per cui la presidente del Consiglio Meloni non abbia allontanato dal governo la senatrice Santanchè dopo tutto quello che è emerso nelle settimane scorse. Oggi però si è superato ogni limite di decenza: che la senatrice Santanchè arrivi a fare la lezioncina e la morale sul reddito di cittadinanza, e su chi percepisce quella risorsa proprio no". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Meloni faccia un favore al Paese, faccia tacere la sua ministra. Ne guadagnerebbe - conclude - in dignità e in credibilità".(Rin)