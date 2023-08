Trasporti: Paita (Iv), sistema al collasso, se ne discuta in Aula anche ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema dei trasporti è al collasso, mi chiedo cosa faccia il governo. Sono pronta a discutere del suo operato in Aula, anche ad agosto". Lo dichiara la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "La stagione turistica è al suo culmine, ma il Paese, dal punto di vista dei trasporti, si presenta nel peggiore dei modi. Non sembra funzionare nulla - aggiunge Paita - ritardi, cancellazioni, prezzi dei biglietti alle stelle, aeroporto di Catania ancora in tilt a quasi un mese dall'incendio. Una situazione, quella del sistema ferroviario, aereo, marittimo e autostradale, intollerabile e lontana dalla normalità. Cosa aspetta il governo a intervenire?". (Rin)