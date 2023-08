Reddito cittadinanza: Calenda, sempre contrario, ma no a morale da Santanchè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche non pagare i lavoratori, pagarsi stipendi non sostenibili, mandare all’aria società, usare impropriamente la Cassa integrazione e rimanere serenamente ministro, sono tutte cose che fanno molto ma molto male. Sono sempre stato contrario al Reddito di cittadinanza, ma la morale da lei anche no". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, rivolgendosi alla ministra del Turismo Daniela Santanchè che oggi, in un'intervista radiofonica, ha affermato che il Reddito di cittadinanza "ha fatto tanto male". (Rin)