Egitto-Emirati: presidente Al Sisi rivece omologo Al Nahyan, focus su cooperazione

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto a New el Alamein l’omologo degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Durante l’incontro i due hanno discusso delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali e la cooperazione in diversi ambiti “al fine di realizzare le aspirazioni dei due Paesi e dei due popoli e sostenere lo sviluppo e la prosperità nella regione”. I due hanno inoltre discusso degli sviluppi regionali e internazionali e hanno sottolineato l'importanza di un'azione araba congiunta per garantire la pace, la stabilità e lo sviluppo nella regione.(Res)