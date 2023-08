Difesa: atterrati in Giappone velivoli aeronautica militare per esercitazione congiunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercitazione vedrà infatti coinvolti quattro velivoli di 5° generazione F-35A, tre tanker/transport KC-767A, un velivolo da comando e controllo G-550 CAEW e un velivolo da trasporto tattivo C-130J. Rispondendo a una domanda della stampa giapponese, Crovatti ha aggiunto: “Nei prossimi giorni, i nostri piloti, operatori di volo e tecnici si addestreranno insieme ai colleghi giapponesi della Koku-Jieitai, per condividere tecniche, obiettivi addestrativi e procedure operative. Attraverso eventi come questo, e grazie alla collaborazione su ambiziosi programmi tecnologici come il GCAP (Global Combat Air Programme), Italia e Giappone contribuiranno a innalzare gli standard operativi e di addestramento delle Forze aeree del futuro”. Il Giappone, con il Regno Unito, è infatti uno dei paesi partner dell’Italia sul programma per lo sviluppo di un caccia di nuova generazione e - secondo quanto riportato da media giapponesi - auspica di potersi confrontare nuovamente con l’Aeronautica Militare italiana in esercitazioni che stavolta coinvolgano anche gli F-35 nipponici. Il rapporto tra le due forze armate nell’ambito dell’addestramento avanzato vede già i piloti giapponesi addestrarsi presso la scuola di volo IFTS – International Flight Training School di Decimomannu, in Sardegna. (Com)