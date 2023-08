Abruzzo: Sigismondi-Liris (Fd'I), cordoglio per scomparsa di Giandonato Morra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cordoglio anche da parte del senatore di Fratelli d'Italia, Guido Quintinio Liris, che ricorda: "Un padre politico, un riferimento da seguire che mi ha insegnato sobrietà, onestà e profondo rispetto per le istituzioni. Un uomo dalle straordinarie doti politiche, dalla non comune integrità morale, un autentico esempio per chiunque voglia far politica e per i tanti giovani che, negli anni, si sono avvicinati alla più nobile delle arti. A prescindere dalle appartenenze, a Giandonato sono sempre state riconosciute capacità e competenze e grande rispetto per chiunque, anche gli avversari più ostici. Da oggi l'Abruzzo, e non solo la nostra comunità politica, è un po' più povero. Chiunque lo abbia incontrato sul proprio cammino, umano, professionale o politico, sentirà profondamente la mancanza di Giandonato che anche quando poteva dare consigli, preferiva dare gli esempi. Mi stringo forte al dolore della sua famiglia e alla comunità politica teramana, a partire da Marilena Rossi che sono sicuro gli abbia fatto sentire fino all'ultimo momento tutta la nostra vicinanza". (Gru)