Ponte Stretto: Bonelli (Avs), salta tetto retribuzione Cda, Meloni non si vergogna?

- "La norma prevista nel decreto Omnibus che fa saltare il tetto di retribuzione dei componenti del Consiglio di amministrazione del Ponte sullo Stretto del è un insulto agli italiani e di questo il governo e Giorgia Meloni in persona se ne devono vergognare". Lo afferma in una nota Angelo Bonelli co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs, che prosegue: "Non più tardi di un mese e mezzo fa, su mia specifica richiesta il presidente della società Ponte sullo Stretto di Messina, Pietro Ciucci - al quale avevo chiesto a quanto corrispondesse l'indennità sua e dei consiglieri di amministrazione - mi rispondeva che il totale dei emolumenti per tutti i cinque consiglieri di amministrazione era pari a 125.000 euro, quindi 25.000 euro a persona: mi ero commosso per tanta sobrietà. Questa lobby, capeggiata dal ministro Salvini, che ha voluto trasformare il Ponto sullo Stretto di Messina in una mangiatoia di Stato, sta tentando attraverso il governo di introdurre una norma che fa saltare i tetti della retribuzione dei membri del Cda". (segue) (Com)