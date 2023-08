Ucraina: fermati quattro residenti alla leva, erano nascosti in un doppiofondo - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro uomini in età di leva hanno tentato di lasciare l'Ucraina per sottrarsi all'arruolamento, ma sono stati scoperti. I quattro erano nascosti nel doppiofondo di un furgone ed erano diretti in Moldova. A rivelare il fatto, diffondendo il video della scoperta, sono stati gli agenti della Guardia di frontiera ucraina, precisando che ciascuno dei fuggitivi aveva pagato quattromila euro per il passaggio. Il furgone è stato fermato dalle guardie di frontiera ad appena 300 metri dal territorio della Moldova (Res)