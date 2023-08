Mafia: Crosetto, solidarietà Giletti, viviamo in un Paese al contrario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Solidarietà a Massimo Giletti. Viviamo in un Paese al contrario". Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto, con rifermento alla vicenda di Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo, indagato per diffamazione dalla procura di Terni in base alla denuncia del boss mafioso Giuseppe Graviano, detenuto nel carcere ternano di vocabolo Sabbione. (Rin)