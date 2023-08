Balneari: M5s, Fd'I fa oggi quello che anni fa criticava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre l'onorevole Zucconi e la sua presidente Meloni soffiavano sul fuoco del disagio nel periodo Covid e illudevano i balneari promettendo il rinnovo tacito delle concessioni, il Movimento cinque stelle tracciava le linee guida per le evidenze pubbliche, stabilendo una linea che sarà inevitabilmente seguita per non incorrere nell'ennesima infrazione europea. Per gli smemorati Fratelli di Giravolta ricordiamo gli emendamenti sulla delega dei contratti pubblici e il dl Concorrenza del 2022. Adesso il governo Meloni fa quello che il M5s stava già facendo nel corso del governo Conte II, ossia la mappatura delle aree balneabili: con la differenza che ci arriva con quasi tre anni di ritardo e dopo aver illuso i tanti imprenditori che attendono una definitiva soluzione per far ripartire gli investimenti e rilanciare uno dei settori strategici del Paese". Lo dichiarano i senatori M5s Marco Croatti, capogruppo in commissione Finanze, e Mario Turco, vicepresidente del Movimento. (Rin)