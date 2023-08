Libia: generale Haftar riceve inviato Onu Bathily, focus su situazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale della Libia (Lna), generale Khalifa Haftar, ha ricevuto il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily. Lo ha riferito l’ufficio stampa del comando generale dell’Lna sulla propria pagina Facebook. Durante l’incontro, le parti hanno discusso della situazione politica nel Paese e hanno evidenziato la necessità di svolgere le elezioni presidenziali e parlamentari e di garantirne le condizioni per il successo.(Lit)