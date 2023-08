Niger: il Ciad non parteciperà a intervento militare, "sosteniamo il dialogo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ciad non parteciperà ad alcun intervento militare in Niger per ripristinare l’ordine dopo il colpo di stato del 26 luglio. “Il Ciad non interverrà mai militarmente. Abbiamo sempre sostenuto il dialogo. Il Ciad è un facilitatore”, ha dichiarato Daoud Yaya Brahim, ministro della Difesa del Ciad, Paese che non fa parte della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao). L’organismo ha dato ai golpisti un ultimatum di sette giorni per mettere fine al colo di stato, che scade domani 6 agosto. Anche l’Algeria si è detta contraria a un intervento miliare in Niger. Lo ha detto il ministro degli Esteri algerino che ieri ha ricevuto l’inviato speciale del presidente della Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, che presiede la Cedeao. Il ministro ha parlato della necessità di attivare tutte le vie e i mezzi diplomatici e pacifici “per evitare la scelta di ricorrere alla forza, che non farebbe altro che aggravare la situazione del Niger e dell'intera regione”. Il capo della diplomazia algerina ha chiarito che l'Algeria respinge il golpe militare contro il presidente legittimamente eletto e ne chiede il ritorno alla carica costituzionale. (Res)