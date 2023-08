Roma: Pd Campidoglio, condoglianze consigliera Raggi per scomparsa padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Vogliamo esprimere il cordoglio di tutto il gruppo del Partito democratico in Campidoglio per la scomparsa del padre della consigliera Virginia Raggi. A lei e ai suoi familiari le condoglianze del gruppo consiliare". E' quanto si legge in una nota del gruppo Pd in Campidoglio. (Com)