Ambiente: L'Abbate (M5s), diossina a Palermo dimostra rischio inceneritori

- "L'allarme diossina nell'aria in alcune zone di Palermo dopo l'incendio divampato nella discarica di Bellolampo dimostra, una volta di più, la fondatezza della nostra battaglia contro gli inceneritori che producono questa sostanza cancerogena proprio per la combustione dei rifiuti. Arpa Sicilia ha rilevato 939 grammi per metro cubo, quando la soglia di allarme è 300. Ancora peggio nel quartiere Borgo Nuovo dove si sale a 3.531 grammi per metro cubo. Se i rifiuti sono bruciati in un termovalorizzatore il risultato nocivo per l'ambiente e la salite umana è solo attenuato dai sistemi di controllo dei fumi che diminuiscono il rilascio di diossina, che dall'aria passa all'acqua e al cibo fino ad arrivare nel nostro organismo. Per questo il M5S ribadisce l'importanza di realizzare una vera economia circolare di raccolta, recupero riutilizzo e riciclo dei rifiuti. Evitiamo di continuare a farci del male". Lo dichiara la vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera, Patty L'Abbate. (Rin)