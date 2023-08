Carceri: a Viterbo detenuto colpisce poliziotto ferendolo con lametta, Sappe "ora basta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un detenuto colpisce un poliziotto ferendolo con la lametta: successo nel carcere Mammagialla di Viterbo. A darne notizia il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. "Una giornata di ordinaria follia in carcere al Mammagialla di Viterbo", si legge in una nota. I poliziotti che aderiscono al Sindacato autonomo polizia penitenziaria, sollecitano interventi e dicono "Basta". Come spiega il vice segretario regionale Sappe per il Lazio Luca Floris, "la situazione nel carcere Mammagialla è davvero allarmante. Ieri un detenuto extracomunitario ha dato una "lamettata" ad un poliziotto ferendolo al braccio. Sfiorata la tragedia per l'ennesima volta. Il detenuto in isolamento, senza apparenti motivi, si è scagliato contro l'agente che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso con alcuni punti di sutura. Pochi giorni fa subbuglio alla sezione infermeria dove, sempre per futili motivi, i detenuti hanno appiccato un fuoco che ha di fatto creato una cortina di fumo rendendo irrespirabile l'aria. Per scongiurare il peggio e salvare la vita agli altri detenuti della sezione si sono dovuti rompere i vetri e fare passare aria pulita dalle finestre. "Non c'è più un giorno che non succede qualcosa di grave", aggiunge Floris. (segue) (Com)