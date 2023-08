Egitto: un rimorchiatore affonda nel Canale di Suez dopo collisione con nave gasiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rimorchiatore del canale di Suez è affondato dopo essersi scontrato con nave gasiera battente bandiera di Hong Kong. Lo ha riferito l’Autorità del Canale di Suez, spiegando che la collisione è avvenuta al chilometro 51 nella zona di Al Balah. La nave gasiera Chinagas Legen è lunga 230 metri, larga 36 metri, ha un pescaggio di 27 piedi e un peso complessivo di 52mila tonnellate ed è attualmente in attesa a Port Said fino al completamento delle procedure relative all'incidente. La squadra di soccorso marittimo dell’Autorità del Canale di Suez è al lavoro per soccorrere i sette membri dell’equipaggio del rimorchiatore.(Cae)