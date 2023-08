Pd: Danilo Risi nuovo segretario di Pomezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danilo Risi è il nuovo segretario del Partito democratico di Pomezia. "I miei migliori auguri a Danilo Risi. Un grande ringraziamento ad Eleonora Napolitano, ora capogruppo Pd in Comune, che lo ha preceduto svolgendo un ottimo lavoro. Sono certa che Danilo saprà proseguire questo percorso di allargamento e coinvolgimento del territorio, lavorando per un partito sempre più forte e unito. Pomezia ne ha bisogno". Lo scrive Emanuela Droghei, consigliera regionale Pd (Com)