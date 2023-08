Migranti: Guardia nazionale tunisina, “immagini al confine con Libia mirano a screditarci”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini circolanti che mostrano alcune auto della polizia trasportare migranti al confine tra Libia e Tunisia “vogliono screditare” la Guardia nazionale tunisina. Lo ha dichiarato il portavoce della Guardia nazionale, Hossam Eddine Jebabli, in alcune dichiarazioni rilasciate all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Il portavoce ha spiegato che la Mezzaluna tossa tunisina sta aiutando i migranti bloccati fornendo cibo e servizi medici, “mentre le autorità tunisine sono in contatto con le organizzazioni internazionali per trovare una soluzione alla crisi dei migranti”. Ieri è circolato un filmato che mostra alcune auto della polizia trasportare migranti al confine tra i due Paesi. Il video, inizialmente pubblicato da diverse testate giornalistiche tunisine, mostra tre veicoli fuori strada di colore nero con la scritta bianca “Polizia” in arabo arrivare a gran velocità nella zona militare al confine con tra Libia e Tunisia. L’area in questione è riconoscibile da una torretta bianca che, da una verifica con Google Maps, è compatibile con un vecchio punto di osservazione costiero a due chilometri di distanza dal valico di frontiera di Ras Jedir, in piena “zona militare”. (segue) (Res)