Migranti: Guardia nazionale tunisina, “immagini al confine con Libia mirano a screditarci” (2)

- Nel filmato, le auto scaricano una cinquantina di persone, in apparenza migranti subsahariani, che fuggono di corsa. Un altro video pubblicato dall’emittente televisiva “Al Hadath Tunisia” mostra dei migranti in fuga, tra cui una donna e un bambino, inseguiti da agenti armati di Kalashnikov e dalle stesse auto nere della polizia. La stampa tunisina afferma che si tratterebbe di auto libiche, ma il sito web “Address Libya” asserisce il contrario: i migranti sarebbero stati infatti espulsi dagli agenti tunisini, “come dimostrato dalle testimonianze dei migranti stessi e come indicato delle Nazioni Unite”. L’Agenzia per il contrasto all’immigrazione illegale della Libia (Dcim), contattata da “Agenzia Nova”, non ha voluto commentare la questione, lamentando di essere stata depotenziata e di non occuparsi dei migranti alla frontiera tunisina. Una verifica online mostra che le auto della Polizia di frontiera libica hanno dei colori diversi rispetto alle vetture che si vedono nel filmato. Una fonte occidentale qualificata ha riferito ad “Agenzia Nova” di “non aver mai visto quelle macchine nere” dalla parte libica del confine. (Res)