Turismo: Santanchè, stipendi più alti a stagionali, invogliarli a lavorare durante vacanze

- I lavoratori stagionali "bisogna invogliarli con stipendi che siano adeguati ad un lavoro più duro" infatti "quando gli altri vanno in vacanza chi opèera nel modo del turismo lavora: il sabato, la domenica, Natale, Capodanno, Ferragosto". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ai microfoni di Rds. "E' per questo che abbiamo detassato, facendo rimanere in tasca 500 euro in più, i lavoratori del turismo dipendenti che lavorano nei notturni e nei festivi. Questo è un primo segnale, non è una misura strutturale", ma "l'abbiamo fatta dal primo giugno anche per vedere come funzionerà", ha spiegato. (Rin)