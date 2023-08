Usa-Russia: soprano Netrebko fa causa al Metropolitan, era stata allontanata dopo scoppio guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cantante lirica Anna Netrebko ha fatto causa al Metropolitan Opera di New York, dove le sue esibizioni erano state cancellate dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Secondo quanto riferisce l’emittente britannica “Bbc”, la cantante russa naturalizzata austriaca ha citato il teatro in giudizio chiedendo 360 mila dollari di danni. Netrebko era stata criticata in passato per le sue posizioni a favore del presidente russo Vladimir Putin. La “Bbc” precisa che, “su pressione del Metropolitan”, il soprano ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina. I i reati contestati nella denuncia sono quelli di diffamazione e violazione del contratto. Netrebko ha inoltre dichiarato di avere subito un grave danno emotivo dalla decisione del teatro statunitense, il quale ha “danneggiato il rapporto” della cantante con il suo pubblico. La direzione del teatro ha replicato alla notizia definendo “infondate” le accuse contenute nella denuncia.(Rel)