Roma: minaccia militari per farsi consegnare armi, denunciato 48enne

- Attimi di panico ieri sera a piazza di Santa Maria in Trastevere, a Roma. Un uomo si è avvicinato ai militari impegnati nell’ambito dell’operazione "strade sicure", intimando loro di consegnargli le armi in dotazione, minacciandoli di morte per poi allontanarsi a piedi. E' stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile che lo hanno rintracciato e fermato nelle vie limitrofe. Si tratta del “conte nero”, 48 anni, un personaggio conosciuto nella Capitale, già noto alle forze dell'ordine, soprattutto per le sue scorribande. Il 48enne è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale. (Rer)